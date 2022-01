Covid: due decessi e incidenza a 2833 in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 14 GEN - L'Alto Adige registra altri due decessi (un 80enne e un 90enne) e 2.465 nuovi casi (405 pcr su 2615 e 2.066 test antigenici su 13.214). L'incidenza continua a salire (+305) ed ora è di 2.833. In crescita anche il numero degli altoatesini in quarantena, che ora sono 22.421, ovvero il 4,3% della popolazione, mentre i guariti sono 631. Crescono i ricoveri con 17 (+1) pazienti covid in terapia intensiva, 81 (+7) nei normali reparti, mentre resta fermo a 58 (dato del 10 gennaio) quello dei pazienti nelle cliniche private. (ANSA).