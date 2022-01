Vasco a Trento, confronto tra Provincia, Comune e staff

(ANSA) - TRENTO, 13 GEN - Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, il sindaco Franco Ianeselli e l'avvocato Vittorio Costa, che si occupa delle questioni di natura legale di Vasco Rossi, si sono incontrati per discutere alcuni degli aspetti organizzativi e logistici del concerto previsto nell'area di 27 ettari in località San Vincenzo, a Trento, il prossimo 20 maggio. L'incontro - informa una nota - segue il primo via libera tecnico sui lavori di sistemazione provvisoria dell'area, arrivato dalla conferenza dei servizi.

L'approfondimento del progetto per la realizzazione della Trentino Music Arena continuerà anche nei prossimi giorni, con l'obiettivo di affrontare tutte le tematiche legate all'evento, tra cui quelle relative alla sicurezza degli spettatori. (ANSA).