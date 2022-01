Traffico in tilt a Bolzano per tir in panne

(ANSA) - BOLZANO, 11 GEN - Traffico in tilt in centro storico a Bolzano questa mattina per un tir rimasto bloccato per una manovra errata in via Rosmini. Nel giro di pochi minuti nell'ora di punta, intorno alle 8, si è bloccato il traffico in tutta la zona, fino in viale Druso. Con l'aiuto dei vigili urbani il tir infine ha potuto proseguire la sua corsa e la situazione velocemente è tornata alla normalità. (ANSA).