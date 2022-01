Covid: oltre 3mila nuovi casi in Alto Adige

In Alto Adige, per la prima volta dall'inizio della pandemia, i nuovi casi covid superano soglia 3mila. Nelle ultime 24 ore sono infatti stati registrati 3039 nuovi casi (190 tramite 1288 pcr e 2849 tramite 19097 test antigenici). L'incidenza sfora per la prima volta quota 2 mila e ammonta ora a 2154 (+323). Vola di conseguenza a 15.600 il numero delle persone in quarantena, mentre resta stabile quello dei ricoveri: 18 in terapia intensiva (+0), 77 nei normali reparti (-2) e 58 nelle cliniche private (+2). Sono stati dichiarati guariti 642 altoatesini. Sono due i nuovi decessi, un uomo e una donna ottantenni.