Covid: due decessi e nuovo picco di contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 11 GEN - Altri due decessi Covid in Trentino: si tratta di due anziane ultra novantenni, una di queste priva di vaccino, entrambe con patologie pregresse.

Registrato anche un nuovo picco di contagi (3.052 ) nelle ultime 24 ore . A certificarlo il bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che riporta anche un incremento dei ricoveri saliti a 150 dopo che ieri sono stati registrati 23 nuovi ingressi solo in parte compensati dalle dimissioni (appena 8 ieri). In rianimazione ci sono 28 pazienti.

Ieri le classi in quarantena erano 4. Sul fronte delle vaccinazioni, questa mattina si è toccata quota 1.027.756, cifra che comprende 397.262 seconde dosi e 192.632 terze dosi. (ANSA).