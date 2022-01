Busta con proiettile a governatore Trentino Fugatti

(ANSA) - TRENTO, 11 GEN - Il personale della Questura di Trento, insieme all'unità specializzata degli artificieri dei carabinieri, ha rinvenuto un proiettile inesploso all'interno di una busta indirizzata al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Lo riporta una nota della Questura, che si è attivata dopo una segnalazione effettuata dal personale del centro postale di via Ora del Garda.

Sono in corso accertamenti, d'intesa con la autorità giudiziaria, per individuare la fonte della lettera. (ANSA).