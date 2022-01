Rimborsi spese, indaga la Corte dei conti di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 10 GEN - La procura regionale della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige, sede di Bolzano, ha aperto un'istruttoria "a seguito di recenti notizie di stampa concernenti presunte illegittimità in materia di rimborsi delle spese di trasferta richieste da amministratori pubblici". Le indagini, riferisce una nota della stessa procura, sono state delegate al Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Bolzano.

L'istruttoria prende spunto dalle dimissioni della consigliera provinciale della Svp, Jasmin Ladurner, che, il 31 dicembre corso, ha lasciato l'incarico, per presunte irregolarità nel rimborso spese per alcune trasferte a Trento.

(ANSA).