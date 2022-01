Migranti: in Alto Adige corsi obbligatori per ricevere fondi

(ANSA) - BOLZANO, 10 GEN - In Provincia di Bolzano, a partire dal 2023, i cittadini e le cittadine extracomunitarie che richiedono l'assegno provinciale per il nucleo familiare e per i figli dovranno dimostrare di conoscere la lingua italiana o tedesca e frequentare un corso sulla società locale. La campagna informativa, all'insegna del motto "Vivere insieme in Alto Adige", a partire dal 10 gennaio, intende informare e motivare per tempo tutte le persone coinvolte da questa misura a frequentare i corsi gratuiti istituiti appositamente. Il progetto è promosso dal Servizio provinciale coordinamento integrazione.

"La campagna vuole trasmettere il messaggio che l'acquisizione di competenze linguistiche e di conoscenze sulla società di accoglienza rappresentano opportunità per ogni individuo di integrarsi nel mercato del lavoro, socialmente e culturalmente", afferma l'assessore provinciale competente, Philipp Achammer.

I contenuti della campagna circoleranno soprattutto sui social media. È inoltre previsto un breve spot che sarà visibile sui canali YouTube, sugli autobus pubblici e sui treni locali.

Infine, un volantino riassumerà le principali informazioni. Ogni altra informazione è disponibile presso il Servizio di coordinamento per l'integrazione, che offre consulenze individuali e gratuite in presenza, via telefono o attraverso la piattaforma Teams. (ANSA).