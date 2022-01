Covid: un decesso e 1.164 nuovi casi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 10 GEN - Nelle ultime 24 ore in Trentino si registra un decesso per Covid: si tratta di una donna over 70, vaccinata e con patologie pregresse, venuta a mancare in ospedale. Sono inoltre stati individuati 1.164 nuovi casi di contagio, a fronte di 7.603 tamponi effettuati. Lo riporta il bollettino quotidiano dell'azienda sanitaria della Provincia di Trento.

Nel dettaglio, sono stati individuati 74 casi positivi al tampone molecolare (su 824 test effettuati) e 1.090 all'antigenico (su 6.779 test effettuati). Le classi di età maggiormente interessate dai contagi sono quelle tra i 19 e 39 anni (con 403 nuovi casi) e tra i 40 e i 59 anni (395 casi). I molecolari hanno anche confermato 16 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Ieri le classi in quarantena erano 4.

I ricoveri in ospedale sono saliti a quota 137, di cui 27 in rianimazione. I nuovi ricoverati ieri sono stati 12, lievemente compensati da 4 dimissioni nel frattempo intervenute.

Le somministrazioni di vaccino anti Covid finora effettuate sono 1.024.281, delle quali 396.582 sono riferite a seconde dosi e 190.259 a terze dosi. (ANSA).