Sci: cdm; Vlhova vince anche slalom Kranjska Gora,Italia a secco

(ANSA) - KRANJSKA GORA, 09 GEN - La slovacca Petra Vlhova - 26 anni, quinto successo stagionale e 25/o in carriera - ha vinto in 1.44.29 anche lo slalom speciale di cdm di Kranjska Gora. Seconda la svizzera Wendy Holdener - al suo 29/o podio in questa disciplina senza mai una vittoria - in 1.44.52 e terza la svedese Anna Swenn Larsson in 1.45.35. La statunitense Mikaela Shiffrin, come le succede molto raramente, ha inforcato.

Ennesima gara a vuoto invece per l'Italia in questa disciplina: nessuna azzurra in classifica.

La prossima tappa sarà' una prima assoluta in coppa del mondo : slalom notturno a Schladming, in Austria, sulla pista Planai sinora riservata alle gare maschili. Prima manche alle 18 e seconda alle 20,45. (ANSA).