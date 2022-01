Covid: un decesso e 3.287 nuovi casi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 09 GEN - L'Alto Adige registra un decesso e 1.361 nuovi casi (123 su 847 pcr e 1.238 su 8.376 test antigenici). 18 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva, 78 nei normali reparti e 56 nelle cliniche private. 583 altoatesini sono stati dichiarati guariti e 12.023 sono in quarantena.

In Trentino sono invece stati individuati 1.926 casi nelle ultime 24 ore attraverso circa 11.000 tamponi. E se è vero che non si registrano nuovi decessi, il numero dei ricoverati in ospedale sale e arriva a 130, di cui 26 pazienti in rianimazione. Ieri sono stati registrati infatti 13 nuovi ingressi solo in parte compensati dalle dimissioni (11). La maggior parte dei nuovi contagiati (1.155) risulta comunque priva di sintomi. Ieri sono stati individuati 104 casi positivi al molecolare (su 1.060 test effettuati) e 1.822 all'antigenico (su 10.378 test effettuati). I molecolari hanno confermato 27 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I guariti 384, per un totale pari a 57.011. (ANSA).