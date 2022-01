Covid: un decesso e 972 nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 07 GEN - Nelle ultime 24 ore in Trentino si registra un decesso per Covid e 972 nuovi casi di contagio. Il decesso è avvenuto in ospedale: si tratta di un anziano, vaccinato ma gravato da altre patologie. Lo riporta il bollettino quotidiano dell'azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss).

Il numero dei pazienti ricoverati in ospedale sale a 130, dopo che ieri si sono registrati 13 nuovi ingressi a fronte di tre dimissioni. In rianimazione si trovano 24 persone.

Dei nuovi casi di contagio, 150 sono stati individuati con i tamponi molecolari (su 1.192 test effettuati) e 822 con i tamponi antigenici (su 5.192 test effettuati). La maggior parte dei nuovi positivi è nella fascia di età tra i 19 e i 39 anni (387 casi), segue quella tra i 40 e i 59 anni (292). I molecolari hanno anche confermato 33 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Ieri le classi in quarantena erano due.

Questa mattina il numero delle vaccinazioni è salito a 1.015.936, comprese 394.743 seconde dosi e 185.773 terze dosi.

