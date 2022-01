Covid: 4.186 casi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 06 GEN - Il Trentino Alto Adige registra 4.186 nuovi casi e tre decessi. Nella provincia di Bolzano nelle ultime 24 ore ci sono stati 1.592 nuovi casi (184 di 1.460 pcr e 1.406 di 13.055 test antigenici). Tutti i tre decessi riguardano l'Alto Adige, dove 17 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva, 75 nei normali reparti e 56 nelle cliniche private. I guariti sono 529 e gli altoatesini in quarantena 8.953.

Anche in Trentino restano sempre alti i numeri dei nuovi contagi, come pure quello dei tamponi che ieri ha quasi raggiunto il tetto dei 17.000 in un giorno. Nel dettaglio sono stati individuati 225 casi positivi al molecolare (su 2.079 test analizzati) e 2.371 all'antigenico (su 14.759 test effettuati).

La situazione dei ricoveri ospedalieri rimane ancora sotto controllo: ieri, a fronte di 14 nuovi ricoveri, ci sono state anche 13 dimissioni; il totale dei pazienti Covid è pertanto pari a 121, di cui 25 in rianimazione. (ANSA).