Covid: Kompatscher firma la prima ordinanza del 2022

(ANSA) - BOLZANO, 05 GEN - Nuova ordinanza, la prima del 2022, del presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, che recepisce le nuove norme nazionali anti-Covid, in particolare in materia di Green pass e quarantene.

In linea con le misure nazionali, il Green pass è previsto per diverse strutture e attività, quali ad esempio, ma non solo, i servizi di ristorazione sia al chiuso che all'aperto, sia al tavolo che al banco, gli alberghi e le strutture ricettive.

Viene inoltre prescritto l'uso della maschieriuna Ffp2 anche per entrare in tutti gli ospedali e le strutture sanitarie, oltre che per partecipare a spettacoli ed eventi sportivi (anche all'aperto). La Ffp2 oltre che il Green pass rafforzato sono necessari anche per salire a bordo dei mezzi pubblici urbani ed extraurbani, come sugli impianti di risalita con cabina chiusa.

Le norme sulla quarantena diventa no meno gravose per i vaccinati, mentre viene raccomandato l'uso della mascherina anche in casa con ospiti non conviventi e test per i lavoratori in caso di casi di positività in azienda. Inoltre, prima di prendere parte a ritrovi con più persone non conviventi, è vivamente consigliato di sottoporsi a un test per il rilevamento del Sars-CoV-2. (ANSA).