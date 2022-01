Quirinale: Trentino Alto Adige indica tre grandi elettori

(ANSA) - BOLZANO, 04 GEN - In vista delle elezioni del presidente della Repubblica, fissate per il 24 gennaio, il consiglio regionale del Trentino Alto Adige si riunirà a breve per indicare i tre grandi elettori, che spettano alla Regione composta dalle due Province autonome di Bolzano e Trento.

Come ha spiegato il governatore altoatesino Arno Kompatscher all'ANSA, come già avvenuto in passato, ci saranno due grandi elettori in rappresentanza della maggioranza, uno di lingua tedesca e uno di lingua italiana, mentre il terzo (anche di lingua italiana) sarà indicato dall'opposizione. "Questo corrisponde in grande linee alla rappresentanza dei gruppi linguistici in Regione", ha spiegato Kompatscher.

Nel 2015 i grandi elettori della maggioranza furono l'allora presidente e l'allora vicepresidente del Consiglio regionale, Chiara Avanzo (Patt) e Thomas Widmann (Svp), quello dell'opposizione invece il consigliere provinciale Alessandro Urzì (ora Fdi). (ANSA).