Covid: Omicron fa chiudere alberghi e baite in Tirolo

(ANSA) - BOLZANO, 04 GEN - A causa della variante Omicron e della conseguente carenza di personale in Tirolo hanno già chiuso alcuni alberghi e baite, così per esempio a Soelden, nota località sciistica e tradizionale tappa di inizio stagione della Coppa del mondo di sci. Il virus si diffonde con particolare velocità negli alloggi del personale turistico.

A Sankt Anton e a Kirchberg si registrano dei focolai tra i maestri di sci. Per questo motivo il land Tirolo spinge per la somministrazione del booster per i maestri di sci, soprattutto quelli stranieri che spesso hanno solo la seconda dose. E' stata anche diramata una forte raccomandazione per il "2G+" (Green pass rafforzato e in più tampone) per i maestri di sci.

Oggi si riunisce la task force Covid nazionale che domani stabilirà i prossimi passi assieme al governo e ai governatori.

Nei giorni scorsi si era ipotizzato un nuovo lockdown generale, come già avvenuto a dicembre, ma alcuni laender mettono in dubbio che questo - alla luce dei dati attuali - possa davvero limitare la diffusione della variante. (ANSA).