Covid: due decessi in Trentino e 2.290 nuovi positivi

Due persone sono decedute a causa del Covid in Trentino. Si tratta di un uomo sopra i 60 anni e di una donna con più di 50 anni, entrambi vaccinati e con altre gravi patologie pregresse. I decessi sono avvenuti in ospedale.

Lo riporta il bollettino quotidiano dell'azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento.

I nuovi casi di contagio sono 2.290, di cui 180 sono risultati al tampone molecolare (su 1.763 test effettuati) e 2.110 all'antigenico (su 15.930 test effettuati). I molecolari hanno poi confermato 605 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Rispetto a ieri, è diminuito il numero di pazienti ricoverati, passati da 135 a 122, di cui 22 in rianimazione.

Ieri sono state registrate 25 dimissioni a fronte di 14 nuovi ricoveri.

Le vaccinazioni sono arrivate a quota 1.006.266, di cui 393.630 sono seconde dosi e 179.622 terze dosi.