Covid: due decessi in Trentino, 807 nuovi casi positivi

(ANSA) - TRENTO, 03 GEN - Due nuove vittime del Covid in Trentino. Sono entrambi uomini, con altre patologie, deceduti in ospedale: un ultra ottantenne non vaccinato e un over 70 vaccinato. Dal bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari - precisa la Provincia - emergono inoltre 807 nuovi casi positivi, mentre i pazienti ricoverati sono al momento 135 (uno in meno di ieri), di cui 22 si trovano in rianimazione.

Ieri ci sono stati 6 nuovi ricoveri, a fronte di 5 dimissioni. Intanto le vaccinazioni sono arrivate a quota 1.002.745, di cui 393.218 sono seconde dosi e 176.699 terze dosi. (ANSA).