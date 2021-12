Freestyle: Cdm; azzurro Deromeidis è terzo in Francia

(ANSA) - VAL THORENS, 12 DIC - Simone Deromeidis entra nella storia del freestyle italiano, nella specialità skicross, con il terzo posto ottenuto nella tappa di Coppa del mondo in programma sulla pista francese della Val Thorens. Il classe 2000 ha riportato così l'Italia sul podio a quasi sedici anni di distanza dal secondo posto di Carl Heinz Molling in Repubblica Ceca, datata 3 febbraio 2006.

Il trentino, dopo aver superato facilmente le fase di qualificazione centrando il decimo posto con il tempo di 1:06:66, ha vinto la propria batteria sia agli ottavi che ai quarti, classificatosi poi al secondo posto nella semifinale che gli ha consentito il passaggio per la big final, dove ha dovuto cedere il passo allo svizzero Alex Fiva (argento), e al padrone di casa, il francese Terence Tchiknavorian (oro). Quarto posto per lo statunitense Tyler Wallasch.

Non avevano superato la fase di taglio gli altri azzurri iscritti alla gara: Dominik Zuech, Edoardo Zorzi e Yanick Gunsch.

In campo femminile ennesimo trionfo per la svedese Sandra Naeslund, arrivata alla ventesima vittoria della carriera in questa rassegna, seguita dalla svizzera Fanny Smith e dalla canadese Marielle Thompson. Nono posto per Lucrezia Fantelli, out agli ottavi di finale, mentre non aveva superato il turno di qualifica Jole Galli. (ANSA).