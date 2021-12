Neve in Trentino: 15 centimentri in fondo valle, 40 in quota

(ANSA) - TRENTO, 09 DIC - La neve caduta copiosa ieri in Trentino non ha provocato particolari criticità, comunica la Provincia di Trento in una nota. Sulle strade sono in corso i lavori di fresatura per l'allargamento della carreggiata stradale, oltre a quelli per i trattamenti antighiaccio. Tutti i presidi antineve lungo la rete stradale della provincia sono stati rimossi. Per la giornata di oggi è stato emesso un avviso di "Allerta ordinaria - gialla", per temperature minime a bassa quota e rischio ghiaccio fino alle 12 di venerdì 10 dicembre.

Sono caduti tra i 15 ed i 20 centimetri a fondo valle e 30-40 centimetri nelle zone più in quota in corrispondenza del passo Sommo e negli altopiani di Folgaria-Lavarone-Luserna e Pinè, così come 30-35 centimetri nelle zone più in quota dell'Altopiano di Brentonico, Monti Lessini e Pian delle Fugazze in alta Vallarsa. Sono caduti 30-40 centimetri di neve anche nelle zone più in quota in corrispondenza del passo Brocon e dei passi dolomitici. Circa 25-30 centimetri di neve anche nelle zone più in quota dell'Alta valle di Non, nelle zone più in quota in corrispondenza del Passo Tonale e di Passo Campo Carlo Magno, attorno ai 15 centimetri in Val di Ledro e 20 centimetri a Passo del Ballino, Tremalzo e in Val di Gresta. (ANSA).