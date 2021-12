Green pass: Dolomiti Superki, lo sciatore si autocontrolla

(ANSA) - BOLZANO, 07 DIC - "E' lo sciatore stesso a controllarsi ogni giorno il Green pass e a 'sbloccare' così lo skipass. E' questo il principio con il quale funziona la convalida per i nostri impianti di risalita e che, proprio perché avviene in autonomia, ha ricevuto l'ok del garante delle privacy". Lo spiega all'ANSA Marco Pappalardo, direttore marketing di Dolomiti Superski.

"Basta - prosegue - accedere al sito di Dolomiti Superski oppure alla nostra app ed inserire il codice Id dello skipass, poi basta scannerizzare oppure caricare il Qr del proprio Green pass. Appena appare la spunta verde lo skipass è valido per l'intera giornata, senza ulteriori controlli". "La procedura è ancora più semplice sulla app di Dolomiti Superski perché i propri dati e quelli dello skipass sono già inseriti. Basta abbinare il Qr dalla galleria fotografica. Lo skipass finisce così nella 'lista bianca' di Dolomiti Superski e funziona a tutti i tornelli", così Pappalardo che ricorda che lo sciatore può comunque usufruire del controllo manuale ai punti vendita, "ma noi puntiamo molto sul modello telematico per abbattere le code ed evitare attese". (ANSA).