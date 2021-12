Green Pass: da oggi niente caffè a banco per No vax Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 06 DIC - Da oggi in Alto Adige i non vaccinati non possono più entrare in bar e ristoranti, neanche per una consumazione veloce al banco. La Provincia autonoma da oggi infatti è zona gialla e l'ultima ordinanza del governatore Arno Kompatscher prevede un Super Green pass ma con l'aggiunta di ulteriori restrizioni.

Mentre a livello nazionale sarà obbligatorio avere il Super Green pass per sedersi al bar o in un ristorante, in Alto Adige questa norma è estesa anche per chi vuole bere un caffè al banco. Anche l'accesso ai cinema e alle discoteche è limitato agli immunizzati. Il presidente degli albergatori altoatesini, Manfred Pinzger, rivolge un appello agli altoatesini a rispettare le nuove regole "per uscire il prima possibile da questa situazione". Inoltre per andare in treno o in bus in Alto Adige è obbligatoria la mascherina Ffp2 (oltre al Green pass 'normale'), mentre nel resto del territorio italiano basta la mascherina chirurgica. Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli. Per il momento non si segnalano criticità. (ANSA).