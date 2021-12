Covid: un decesso in Trentino Alto Adige, aumentano ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 05 DIC - Un altro decesso per Covid in Alto Adige (il totale, incluse le case di riposo, è di 1.249 vittime da inizio pandemia. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.948 tamponi Pcr molecolari e registrato 210 nuovi casi positivi. Inoltre sono 168 test antigenici positivi (5.380 quelli eseguiti ieri).

I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 93, mentre altri 71 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate e 5 sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco. In terapia intensiva ci sono 16 persone.

In Trentino, invece, nessun decesso ma i nuovi contagi sono 197 (113 su 1.101 test molecolari e gli altri 84 con tampone antigienico su 8.227 test effettuati). Aumentano i ricoveri in ospedale: sono infatti 67 (di cui 8 in rianimazione) i pazienti Covid, in seguito a 4 dimissioni e ben 13 nuovi ingressi in ospedale. Più nel dettaglio, dai dati del bollettino odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, emerge che tra i nuovi positivi, la maggior parte risulta asintomatico (110 casi) e il resto pauci-sintomatico, eccetto un ricoverato in alta intensità e 9 in media intensità. Tra i nuovi casi, 17 riguardano la fascia 0-5 anni, ben 51 la fascia 40-59 anni e 43 tra i 19 e 39 anni. In tutte le fasce d'età c'è almeno un positivo.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, stamattina sono arrivate a quota 880.024, delle quali 379.816 seconde dosi e 78.723 terze dosi. (ANSA).