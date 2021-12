Indagine trasporto pubblico, archiviazione per Kompatscher

(ANSA) - BOLZANO, 03 DIC - Il giudice per le indagini preliminari di Bolzano Peter Michaeler ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico del presidente della Provincia Arno Kompatscher, inizialmente indagato per turbativa d'asta in merito alla gara d'appalto per il trasporto pubblico extraurbano su gomma. I fatti risalgono al 2018 quando la Provincia annullò, a poche ore dalla scadenza dei termini, la gara d'appalto da 800 milioni di euro poiché era trapelata una mail riservata del direttore della ripartizione mobilità Günther Burger: la diffusione della mail, secondo il presidente Kompatscher, avrebbe potuto compromettere la regolarità del procedimento.

L'annullamento venne poi sospeso dal Tar, che accolse un ricorso della società Sad, che si considerava fortemente penalizzata da quella decisione della giunta. Fu comunque la stessa Provincia a segnalare la vicenda alla Procura, che avviò un'inchiesta. Il giudice ha disposto ora l'archiviazione, oltre che per Kompatscher, anche per Mariano Vettori e Ingomar Gatterer, rispettivamente direttore e amministratore della Sad, a loro volta indagati per turbativa d'asta. La stessa Procura aveva chiesto l'archiviazione per i tre indagati, che è stata ora disposta dal giudice, il quale non ha accolto le relative richieste di opposizione. Archiviata infine anche l'accusa di abuso d'ufficio per Burger, che viene però rinviato a giudizio per turbativa d'asta assieme a Markus Silbernagl, presidente del Consorzio Libus. L'archiviazione è stata accolta con soddisfazione da Kompatscher, che ora potrebbe sciogliere la riserva in merito alla sua ricandidatura alle prossime elezioni provinciali. (ANSA).