Covid: in Trentino maratona vaccinale dal 4 all'8 dicembre

(ANSA) - TRENTO, 03 DIC - Prenderà il via domani mattina in Trentino la maratona vaccinale anti-Covid che prevede la possibilità di somministrare 100.000 dosi in cinque giorni, dal 4 all'8 dicembre.

Finora si sono iscritti 50.500 cittadini utilizzando il portale dell'Azienda sanitaria. Le dosi verranno somministrate in tutti i centri vaccinali della provincia dalle ore 6 alle 24.

Per chi non riuscirà a prenotarsi, sarà possibile accedere ai centri vaccinali dalle ore 14. Ogni 6 ore si alterneranno circa 200 professionisti sanitari; in aggiunta lavoreranno circa 700 componenti del personale provinciale e circa 800 della protezione civile.

L'annuncio è stato dato dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in una conferenza stampa tenutasi nel nuovo centro vaccinale di Lavis, aperto nel centro operativo della protezione civile. Fugatti, rinnovando l'appello alla vaccinazione a tutti i trentini, ha sottolineato che nelle prossime ore si sottoporrà alla vaccinazione assieme ad alcuni membri della giunta provinciale.

"Questa maratona vaccinale è un'operazione fondamentale per affrontare in protezione la stagione invernale turistica", ha detto l'assessore alla salute Stefania Segnana. "Il Trentino deve dimostrare di potercela fare, dobbiamo essere un esempio per tutta la nazione", ha aggiunto il direttore facente funzione dell'Azienda sanitaria, Antonio Ferro. (ANSA).