Brennero: minoranze Trentino, serve conferenza informazione

(ANSA) - TRENTO, 03 DIC - I Gruppi di minoranza in Consiglio provinciale a Trento chiedono la convocazione urgente di una conferenza di informazione sul Corridoio ferroviario del Brennero. Mantenendo quanto anticipato nella seduta consiliare dedicata al tema della circonvallazione ferroviaria di Trento e più in generale del quadruplicamento della linea ferroviaria del Brennero, le minoranze hanno depositato una richiesta di convocazione di una conferenza di informazione del Consiglio provinciale, dedicata a questo tema.

L'obiettivo di questa iniziativa - precisa una nota - è quello di creare un luogo di approfondimento a servizio non solo del Consiglio ma anche degli enti locali e dei cittadini, per entrare nel merito dei diversi aspetti che accompagnano questa progettualità e alle potenziali criticità, e avere un quadro informativo completo rispetto ad un progetto che cambierà il volto di Trento e del Trentino, coinvolgendo tutti i decisori e gli stakeholders. (ANSA).