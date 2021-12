Anonimo benefattore dona 400 panettoni ai poveri

(ANSA) - BOLZANO, 03 DIC - Ritorna a Bolzano l'anonimo benefattore. Ha infatti donato, tramite l'associazione Volontarius, 400 panettoni alle famiglie in difficoltà in occasione della giornata di santa Barbara. Si tratta di un gesto di solidarietà silenziosa da parte di un bolzanino che aveva già compiuto questo gesto la scorsa Pasqua e quella dell'anno precedente donando rispettivamente 444 e 400 colombe. Quest'anno il donatore ha raddoppiato la donazione: oltre a Pasqua, anche a Natale "nessuno deve rimanere senza dolce".

"Con questa donazione simbolica voglio invitare tutti a compiere un gesto di solidarietà e a non dimenticarsi delle persone che soffrono in questo Natale", racconta il donatore. I dolci, su richiesta del donatore, verranno consegnati ai destinatari sabato 4 dicembre, giornata dedicata a Santa Barbara.

"Santa Barbara è la protettrice dei vigili del fuoco, degli artificieri, degli architetti e dei marinai, ma soprattutto è venerata dai miniatori. Quando ero giovane sono stato socio e amministratore di una storica miniera in Val di Non. Ogni anno, il 4 dicembre, insieme a tutti i dipendenti, ricordavamo ed onoravamo questa santa martire. È interessante pensare che il nome 'Barbara' deriva dal greco 'barbaros', cioè 'straniero'", aggiunge il donatore. (ANSA).