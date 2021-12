Inaugurate le panchine rosse ideate dagli universitari

(ANSA) - TRENTO, 02 DIC - Sono state molte le panchine rosse inaugurate da varie istituzioni in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si è ricordata nelle ultime settimane. Quelle ideate dall'Università di Trento hanno però un tratto distintivo. Quelle inaugurate ieri al Polo Ferrari 1 di Povo e al Polo di Mesiano sono state progettate attraverso un bando per l'idea migliore e più funzionale, a cui hanno aderito studentesse e studenti del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica dell'Ateneo (Dicam).

Tutti i progetti partecipanti al concorso di idee sono ora protagonisti di una mostra itinerante che è cominciata dalla Bum (Biblioteca universitaria Mesiano). L'iniziativa si colloca tra le molte attività che vedono l'Università di Trento impegnata nella prevenzione e nel contrasto alla violenza contro le donne (ANSA).