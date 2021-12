Vaccini: anche la Cooperazione Trentina in campo

(ANSA) - TRENTO, 01 DIC - Nuova tappa degli "Hub Vaccinali inCooperazione" allestiti e curati dalla Federazione Trentina della Cooperazione in collaborazione con il Gruppo Spes e Promocoop Trentina spa e di concerto con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. Dopo le località di Cavalese, San Giovanni di Fassa, Pinzolo, Primiero, Taio e Coredo - 23 eventi e oltre 4.300 persone vaccinate - questa iniziativa sarà replicata nella sede della Federazione in via Segantini a Trento. Tre gli appuntamenti in calendario: il primo week end del mese di dicembre (i giorni sabato 4 e domenica 5 dicembre) e la Festività dell'Immacolata (8 dicembre).

Nello spazio antistante la Sala in Cooperazione - precisa una nota - verrà allestito quanto necessario per ospitare 2 linee di vaccinazione che opereranno durante le tre giornate, dalle 9 del mattino alle ore 18. A disposizione 360 vaccini per ogni giornata. "La Cooperazione ha sempre avuto una particolare sensibilità nei confronti della campagna di vaccinazione - sottolinea il presidente della Cooperazione Trentina Roberto Simoni in una nota - solo la vaccinazione ci porterà fuori da questa tragedia. Nell'estate scorsa abbiamo vaccinato oltre quattromila persone, adesso serve un ulteriore scatto di reni.

L'avvio della maratona vaccinale, con trentamila persone già prenotate, è molto incoraggiante". (ANSA).