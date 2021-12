"Maratona vaccini" Trentino, prenotate 31.000 persone

(ANSA) - TRENTO, 01 DIC - Sono circa 31.000 le persone che si sono prenotate per la "maratona vaccinale" prevista tra il 4 e l'8 dicembre con l'obbiettivo di immunizzare oltre 100.000 trentini. Lo ha reso noto, in conferenza stampa, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

"Si tratta di un numero rilevante, che ci dà fiducia. Stiamo parlando dell'inizio di un percorso, e ci aspettiamo in un aumento delle prenotazioni nei prossimi giorni. Ricordiamo sarà possibile prenotarsi anche durante i giorni della 'maratona'", ha detto Fugatti. (ANSA).