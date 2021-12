Giustizia: 25 nuovi assistenti giudiziari assunti da Regione

(ANSA) - TRENTO, 01 DIC - Sono 25 i nuovi assistenti giudiziari assunti dalla Regione Trentino Alto Adige: 21 donne e 4 uomini che andranno a rinforzare i ranghi degli uffici giudiziari del territorio. Oggi - precisa una nota - è avvenuta l'assegnazione ufficiale dell'incarico nella sala Rosa della Regione alla presenza del presidente Maurizio Fugatti, della presidente della Corte di Appello di Trento Gloria Servetti e del procuratore generale della Repubblica di Trento Giovanni Ilarda.

In particolare 15 sono stati assegnati agli uffici giudicanti: due alla Corte di appello di Trento, uno all'Unep, sette al tribunale di Trento, tre a quello di Rovereto, uno a quello di Bolzano e uno al tribunale di sorveglianza di Trento.

Otto sono stati assegnati, invece, ai diversi uffici della procura della Repubblica di Trento, mentre due andranno a operare negli uffici del giudice di pace di Trento e Riva del Garda. Inoltre, il Ministero della Giustizia, in collaborazione con la Regione, sta perfezionando il bando per gli uffici giudiziari del Trentino e dell'Alto Adige per l'assunzione di 79 addetti all'Ufficio per il processo, progetto previsto dal Pnrr.

