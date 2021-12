Fine anno con Elio al Teatro sociale di Trento

(ANSA) - TRENTO, 01 DIC - Uno spettacolo di fine anno all'insegna della musica di Enzo Jannacci interpretata da Stefano Belisari, in arte Elio, di Elio e le Storie Tese. Lo propone, nel Teatro Sociale di Trento, il Centro servizi culturali Santa Chiara, per la sera del 31 dicembre 2021. La proposta - informa una nota - è intitolata "Ci vuole orecchio", e prevede uno spettacolo di musica e narrazione dedicato all'indimenticato cantautore milanese, per la regia di Giorgio Gallione e con gli arrangiamenti musicali di Paolo Silvestri. "Non è un omaggio, ma una ricostruzione di quel suo mondo di nonsense, comico e struggente. È un viaggio dentro le epoche di Jannacci, perché non è stato sempre uguale: tra i brani c'è 'La luna è una lampadina', 'L'Armando', 'El purtava i scarp del tennis', canzoni che rido mentre le canto. Ne farò alcune snobbate: 'Parlare con i limoni', 'Quando il sipario calerà'.

Perché c'è Jannacci comico e quello che ti spezza il cuore di 'Vincenzina' o 'Giovanni telegrafista', risate e drammi. Come è la vita: imperfetta. E nessuno meglio di chi abita nel nostro paese lo sa", osserva Elio. Jannacci, l'artista che meglio di chiunque altro ha saputo raccontare la Milano delle periferie degli anni Sessanta e Settanta, verrà rivisitato e reinterpretato. Sul palco, Elio sarà accompagnato da Seby Burgio al pianoforte, Martino Malacrida alla batteria, Pietro Martinelli al basso e contrabbasso, Sophia Tomelleri al sassofono, Giulio Tullio al trombone. Il concerto sarà arricchito da scritti e pensieri di compagni di strada, reali o ideali, di Jannacci: da Beppe Viola a Cesare Zavattini, da Franco Loi a Michele Serra, da Umberto Eco e Dario Fo o a Carlo Emilio Gadda. (ANSA).