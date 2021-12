Covid: ancora un decesso e 679 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 01 DIC - Ancora una vittima del Covid-19 in Alto Adige. Il totale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sale a 1.241. Cresce anche il numero dei nuovi casi positivi accertati dai laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale che sono 679: di questi 508 sono stati rilevati sulla base di 3.282 tamponi pcr (889 dei quali nuovi test) e 171 sulla base di 7.006 test antigenici.

Resta sostanzialmente stabile il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati: 12 sono in terapia intensica, 99 nei normali reparti ospedalieri e 64 postacuti (tre in più) sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (quest'ultimo dato è aggiornato al 30 novembre alle ore 17:30).

Diminuisce il numero delle persone in quarantena o in isolamento domiciliare: sono 10.001 e cioè 474 in meno rispetto ad ieri. Le persone dichiarate guarite sono 355 per un totale di 83.705. (ANSA).