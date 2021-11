Covid: 470 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 30 NOV - In Alto Adige si registrano 470 nuovi casi covid, di cui 154 con pcr e 316 con test antigenici.

Le linee guida del Ministero della Salute italiano stabiliscono che, se il numero di infezioni aumenta in modo significativo, i risultati dei test antigenici non devono più essere confermati con un test Pcr. Da oggi, dunque, l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige comunicherà immediatamente il numero dei casi risultati positivi da test antigenico e non solo dopo conferma con test Pcr.

Sono stati effettuati 1.123 tamponi pcr e 10.968 test antigenici. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ha aggiornato il numero di ricoveri di pazienti Covid, salgono infatti quelli nei normali reparti, che ora sono 99 (+6), mentre calano i letti occupati in rianimazione a 11 (-1) e nelle cliniche private 61 (-3). Non si registrano vittime. Sono stati dichiarati guariti 64 altoatesini, mentre 10.475 sono in quarantena. (ANSA).