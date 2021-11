Siglata intesa tra Trentino e Fvg per politiche familiari

(ANSA) - TRENTO, 29 NOV - È stato sottoscritto a Trento l'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia per dare impulso allo sviluppo di politiche familiari e, parallelamente, allo scambio di buone pratiche che contribuiscano ad accrescere la natalità, il benessere e la coesione sociale e apportino competitività territoriale e crescita economica. Il protocollo d'intesa è stato siglato, in conferenza stampa, dall'assessore alla sanità della Provincia di Trento, Stefania Segnana, e dall'assessore alle politiche familiari del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, nell'ambito della manifestazione del Festival della famiglia.

L'obiettivo dell'accordo è quello di condividere l'esperienza maturata in Trentino per cercare di innalzare il tasso di natalità, sostenendo le famiglie con concrete azioni di tipo tariffario, economico e misure di benessere familiare. Tra le linee di attuazione del protocollo vi sono lo sviluppo di politiche orientate alla promozione dell'eguaglianza di genere e dell'equilibrio famiglia-lavoro, alla riduzione delle diseguaglianze, all'investimento nell'istruzione e nella formazione. I due territori collaboreranno nella promozione di interventi strategici per lo sviluppo territoriale, condividendo documentazioni, materiali e promuovendo occasioni di confronto territoriale.

In una seconda fase, verranno attivati in Friuli Venezia Giulia strumenti sviluppati sul modello Trentino, quali i marchi, gli standard, i piani e i distretti famiglia, la sussidiarietà orizzontale, i sistemi premianti, il coinvolgimento del 3/o settore e l'adesione a reti nazionali ed europee. (ANSA).