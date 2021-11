"Maratona vaccini" Trentino, via alle prenotazioni al Cup

(ANSA) - TRENTO, 29 NOV - A partire dalle 18 di oggi gli over 40 possono fissare al Cup online l'appuntamento per la dose di richiamo nei cinque giorni di vaccinazioni straordinarie dal 4 all'8 dicembre. Dal primo di dicembre potranno prenotare la terza dose anche gli over 18. Per prenotare l'appuntamento devono essere trascorsi cinque mesi (150 giorni) dall'ultima somministrazione: sarà comunque il sistema del Cup a verificare in automatico le date delle dosi precedenti e a visualizzare le date prenotabili per il richiamo. Come dose di richiamo in occasione della maratona vaccinale sarà somministrata metà dose di vaccino Moderna.

Potrà prenotarsi anche chi non ha ancora iniziato il ciclo vaccinale e in questo potrà scegliere tra Pfizer e Moderna. Chi ha fatto come prima dose Janssen - precisa l'Azienda sanitaria di Trento - potrà prenotare il richiamo indipendentemente dall'età.

Nel caso delle prime dosi sarà possibile accedere ai centri vaccinali anche senza prenotazione preferibilmente dopo le ore 21. Il suggerimento è comunque quello di procedere sempre con la prenotazione al Cup online per evitare lunghe attese, facilitare la programmazione delle somministrazioni e il lavoro dei centri vaccinali. Chi ha già fissato la terza dose in una data successiva all'8 dicembre può disdire l'appuntamento e riprenotare nei giorni della maratona vaccinale. Nelle prossime ore il CUP invierà degli SMS per invitare alla terza dose la popolazione target (circa 140mila persone) e segnalare la possibilità di disdire e riprenotare un appuntamento già fissato.

Dal 4 all'8 dicembre saranno quindi operativi i centri vaccinali sul territorio dalle 6 alle 24: ai dodici centri tradizionali si aggiungono gli ospedali, alcune Rsa e un nuovo hub vaccinale in via di allestimento a Lavis. Gli orari dei vari centri vaccinali, soprattutto quelli più periferici, possono subire modifiche in base alle prenotazioni.

La dose di richiamo può essere prenotata in qualsiasi centro vaccinale del territorio e non necessariamente dove sono state fatte le prime due. Può prenotare la dose di richiamo anche chi ha contratto il Covid e ha concluso il ciclo vaccinale con una sola dose da almeno 150 giorni. (ANSA).