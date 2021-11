Covid: 64 nuovi contagi in Trentino, aumentano i ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 29 NOV - Sono 64 i nuovi casi Covid in Trentino: 31 positivi al molecolare (su 345 test effettuati) e 33 all'antigenico (su 4.437 test effettuati). I molecolari confermano inoltre 36 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Anche oggi nessun decesso. Aumentano invece di 3 unità i pazienti nei reparti Covid degli ospedali, che raggiungono i 53 ricoveri, con 7 persone in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati infatti 4 nuovi ingressi e una dimissione.

I vaccini somministrati hanno raggiunto quota 836.703, di cui 376.286 seconde dosi e 40.984 terze dosi. Le autorità sanitarie, rinnovando l'appello alla vaccinazione come strumento fondamentale per il contenimento dell'epidemia, ricordano che nella serata di oggi si aprono le prenotazioni per la maratona vaccinale prevista per 5 giorni, dal 4 all'8 dicembre prossimi.

I centri vaccinali distribuiti sul territorio provinciale rimarranno aperti per 18 ore, dalle 6.00 del mattino alla mezzanotte. (ANSA).