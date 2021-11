Covid: 3 decessi in Alto Adige, 395 i nuovi casi positivi

(ANSA) - BOLZANO, 27 NOV - Altri 3 decessi per Covid in Alto Adige, dove nelle ultime 24 ore i laboratori dell'Azienda sanitaria hanno effettuato 2.264 tamponi molecolari pcr e registrato 395 nuovi casi positivi. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 85, mentre altri 64 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate e 3 sono in isolamento a Colle Isarco. In rianimazione ci sono inoltre 10 ricoverati. Mentre sono 10.292 le persone in quarantena o isolamento domiciliare.

Nelle scuole altoatesine di ogni ordine e grado ci sono poi 665 studenti positivi e 69 insegnanti. Le classi messe in quarantena perché sono stati confermati due o più casi positivi (dove vengono eseguiti i test nasali) o un caso positivo confermato (dove non vengono eseguiti i test nasali) sono 168.

(ANSA).