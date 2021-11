Carabinieri sanzionano ristoratrice senza Green pass

(ANSA) - BOLZANO, 26 NOV - I carabinieri di Meltina, in Alto Adige, hanno sanzionato una ristoratrice del posto che lavorava senza Green pass. I militari sono entrati nell'orario di pranzo per un consueto controllo delle misure anti-Covid. Peraltro il locale era pieno di persone intente a mangiare, tra i quali anche molti bambini. Tutti i codici qr sono risultati validi finché i militari hanno chiesto il Green pass alla titolare. La stessa ha presentato un foglio di carta di un certificato di laboratorio riportante l'esito negativo di un tampone nasale, scaduto. I militari le hanno quindi contestato la violazione della norma e notificato un verbale con la sanzione di 400 euro.

Negli ultimi quattro giorni i carabinieri hanno controllato in Alto Adige mediamente ogni giorno più di 350 esercizi commerciali e circa 565 persone. Sono state contestate solamente 10 violazioni alle norme anti-Covid. (ANSA).