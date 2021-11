Maltempo: sabato allerta arancione per neve in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 25 NOV - E' attesa per sabato la prima neve in fondovalle in Alto Adige. La protezione civile per questo motivo ha diramato l'allerta arancione nella zona tra Vipiteno e Brennero, e allerta gialla in Alta Venosta ed Alta Pusteria️ per.

Il livello di allerta arancione per nevicate in fondovalle indica un pericolo moderato e la possibilità di disagi al traffico, il livello di allerta giallo indica una criticità ordinaria. Come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, sabato con l'arrivo di un fronte d'aria fredda le precipitazioni scenderanno fino a una quota tra i 400 e gli 800 metri in forma di neve. Già da domenica il tempo migliorerà.

(ANSA).