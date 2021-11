Tunnel Brennero,la perforatrice Serena è arrivata al confine

(ANSA) - BOLZANO, 24 NOV - La perforatrice "Serena" ha raggiunto, con il suo tunnel esplorativo, il Brennero. L'arrivo della macchina lunga 300 metri, che dal maggio 2018 ha scavato 14 chilometri sotto la montagna, segna un importante traguardo per la realizzazione del tunnel di base del Brennero (Bbt).

"Siamo orgogliosi del progetto europeo Bbt, poiché rappresenta un importante passo avanti e contribuirà in modo significativo al trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia - ha dichiarato il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher - Questo progetto non solo collega il Tirolo, ma costituisce anche un importante collegamento tra l'Europa centrale e meridionale. Ora è necessario continuare a collaborare con tutte le parti interessate a questo progetto transfrontaliero".

Anche Vera Fiorani, amministratrice delegata e direttrice generale di Rete Ferroviaria Italiana, si è detta soddisfatta dei progressi compiuti col tunnel di base del Brennero. Anche gli altri progetti di accompagnamento, come la costruzione delle vie di accesso, saranno portati avanti. Secondo Fiorani il tunnel entrerà in funzione all'inizio del 2030.

"Presto inizieranno i progetti per il sottopassaggio ferroviario di Bolzano. Per migliorare la qualità della vita lungo l'asse del Brennero e spostare il traffico dalla strada alla ferrovia, stiamo attuando diversi progetti interconnessi", ha sottolineato l'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider. (ANSA).