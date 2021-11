Covid: 151 nuovi contagi e 51 ricoverati in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 24 NOV - Nelle ultime 24 ore si registra in Trentino una lieve flessione nel numero dei ricoverati per Covid, mentre i contagi sono 151, a fronte di circa 8.000 tamponi analizzati. Il dato emerge dal bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, in cui non si riportano nuovi decessi.

I positivi al tampone molecolare sono 76 su 948 test analizzati dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento. I tamponi antigenici sono stati 7.018, dei quali 75 sono risultati positivi. I molecolari hanno anche confermato 49 positività, intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati in ospedale scendono a 51, di cui cinque in rianimazione. Ieri sono stati registrati cinque nuovi ingressi e sette dimissioni. Le classi in quarantena rimangono 16.

Le vaccinazioni hanno toccato quota 825.475, cifra che comprende 374.442 seconde dosi e 32.939 terze dosi.

Da oggi è inoltre possibile prenotare la dose "booster", a partire dal 150/o giorno dalla somministrazione della seconda dose o prima dose (in caso di vaccino in unica dose), come previsto dalle indicazioni ministeriali. (ANSA).