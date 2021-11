Commercio: imprese calano di 82 unità in un anno in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 24 NOV - Alla fine dello scorso anno, in provincia di Trento, le attività commerciali iscritte al Registro delle imprese dell'Ente camerale e dedite principalmente alla vendita al dettaglio erano 3.548, di cui 3.259 attive. Si tratta di circa il 6,4% del totale delle imprese che, seppure in calo rispetto allo scorso anno (erano 3.652 iscritte e 3.349 attive), confermano l'importanza rivestita dal settore. Lo rileva - al 31 dicembre 2020 - l'Ufficio studi e ricerche della Camera di Commercio di Trento.

Si può notare una riduzione significativa del numero degli esercizi di vendita pari a 82 unità, a cui corrisponde una contrazione della superficie occupata di quasi 1.700 metri quadrati.

L'indagine rileva che nel decennio 2010-2020 si è verificato un consistente aumento degli esercizi che svolgono attività di commercio al dettaglio in via secondaria, che passano da 2.318 a 2.766. Ulteriori variazioni di un certo peso riguardano la crescita significativa dei negozi dediti alla vendita di "medicinali" (+31 unità), di "altri prodotti alimentari in esercizi specializzati" (+29 unità) e di "articoli medicali e ortopedici" (+22). Le diminuzioni più significative riguardano gli "articoli di abbigliamento" (-95), di "ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione" (-81), di "prodotti tessili" (-77) e di "giornali e articoli di cartoleria" (-66).

Complessivamente, le imprese di settore con sede in provincia di Trento danno lavoro a 13.556 addetti, di cui 3.982 indipendenti (soci, familiari, collaboratori) e 9.574 dipendenti.

Per quanto riguarda il commercio all'ingrosso in provincia di Trento, a fine 2020 si contavano 1.343 imprese registrate e 1.185 imprese attive, che nel corso degli ultimi anni si sono caratterizzate per una graduale diminuzione. Se si confrontano i dati a distanza di un decennio risulta che le realtà commerciali registrate sono diminuite di 191 unità e quelle attive di 174 unità, mentre rispetto allo scorso anno, la situazione è rimasta pressoché stabile. Gli addetti del settore che operano in imprese con sede in provincia di Trento sono 7.141, di cui 1.017 indipendenti e 6.124 dipendenti. (ANSA).