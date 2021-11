Al bar con Green pass falso, denunciato

(ANSA) - BOLZANO, 19 NOV - La Guardia di finanza di Bolzano, durante i consueti controlli della movida, ha trovato in un bar un cittadino marocchino di anni 23 anni, residente a Bolzano, intento a consumare pietanze e bibite in compagnia di un amico, che, inizialmente, ha dichiarato di non essere in possesso del Green pass, tentando addirittura di nascondere il proprio telefonino.

Il gestore del locale ha dimostrato, anche attraverso le testimonianze di altri clienti e di alcuni dipendenti del bar, di aver controllato i certificati di tutti gli avventori ammessi al servizio al tavolo. Infatti, il codice Qr esibito dal giovane era intestato a una terza persona, non presente nel locale e, verosimilmente, ignara dell'indebito utilizzo. Il cliente, pertanto, è stato denunciato per il reato di sostituzione di persona e dovrà pagare anche una sanzione amministrativa di 400 euro. (ANSA).