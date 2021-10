Energia: a settembre elettricità su del 27,2% in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 27 OTT - A settembre 2021, l'Osservatorio energia di Confcommercio del Trentino ha registrato una crescita del 27,2% per l'energia elettrica, del 25% per le energie rinnovabili e del 25,5% per il gas naturale. Secondo i dati resi pubblici dall'osservatorio, l'aumento avrebbe sfiorato il 40% se non vi fosse stato l'intervento del Governo.

"Bene la manovra di calmierazione, ma è necessario fare di più per le imprese. Gli aumenti di queste settimane rischiano di impattare pesantemente sull'operatività e sui bilanci delle aziende. Anche come Confcommercio nazionale chiediamo più attenzione al fenomeno, per contrastare atteggiamenti speculativi che non dovrebbero avvenire in un momento così delicato di ripresa per l'intera economia nazionale", ha commentato il presidente di Confcommercio, Giovanni Bort, chiedendo una riforma delle modalità di calcolo della bolletta energetica, e misure di regolamentazione del mercato. (ANSA).