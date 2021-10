Covid: nessun decesso in Trentino, 60 i nuovi positivi

(ANSA) - TRENTO, 27 OTT - Zero decessi per Covid in Trentino ma contagi ancora in crescita: 60 i nuovi positivi, 35 individuati su 7.228 test antigenici e 25 su 505 molecolari.

Negli ospedali restano ricoverate in rianimazione 2 persone: in tutto i pazienti sono 13. Le vaccinazioni sono arrivate a 787.650, cifra che comprende 361.448 seconde dosi e 12.772 terze dosi. (ANSA).