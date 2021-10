Auto finisce fuori strada e cade su casa

(ANSA) - BOLZANO, 26 OTT - Un uomo di 70 anni è morto ieri sera in un drammatico incidente stradale a Stelvio, in Alto Adige. L'uomo del posto, percorrendo una strada nella parte alta del paese, ha improvvisamente perso il controllo della sua autovettura che è finita fuori strada per poi precipitare sul tetto di una casa sottostante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e la Croce bianca, ma l'automobilista era deceduto sul colpo. (ANSA).