Donna muore in incidente stradale a Zambana

(ANSA) - TRENTO, 25 OTT - Una donna trentina di 49 anni è deceduta a seguito dei traumi riportati in un incidente stradale avvenuto, poco prima delle 15, lungo la Strada provinciale 235, nei pressi dell'abitato di Zambana, in direzione di Mezzolombardo. Da una prima ricostruzione, lo scontro ha coinvolto un auto, su cui viaggiava la donna, e un mezzo pesante. L'autista del mezzo pesante è stato trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco di volontari di Zambana e di Lavis e del Corpo permanente di Trento, e gli agenti della Polizia locale. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per i rilievi. (ANSA).