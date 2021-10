Covid: 92 nuovi casi e altri 2 ricoveri in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 23 OTT - Sono 92 i nuovi casi Covid in Alto Adige: 43 individuati tramite 868 tamponi pcr e 49 tramite 10.173 test antigenici. Continua a salire in numero dei ricoveri nei normale reparti ospedalieri che ora sono (+3). Stabile invece la situazione in terapia intensiva con 6 ricoveri.

Sono stati dichiarati guariti 69 altoatesini, mentre 1.899 si trovano in quarantena. (ANSA).