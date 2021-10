Riva del Garda, sorpreso a rubare picchia il proprietario

(ANSA) - TRENTO, 22 OTT - Un cinquantenne di Riva del Garda è stato denunciato per tentata rapina impropria. L'uomo è stato sorpreso dal proprietario vero le 20.30 di ieri mentre rovistava in una cantina in centro a Riva e lo ha aggredito colpendolo al volto per poi scappare quando questi gli ha intimato di uscire. Il rapinatore è poi fuggito in direzione del centro, inseguito dal proprietario, che è riuscito anche a bloccarlo nei pressi di un portone, ricevendo però altre botte. L'assalitore è quindi temporaneamente riuscito a far perdere le sue tracce.

Nel frattempo, vista la scena, alcuni cittadini hanno chiamato aiuto: sul posto sono immediatamente arrivate una volante della polizia ed una gazzella dei carabinieri. Gli agenti ed i militari, dopo aver individuato l'abitazione del fuggitivo, sono entrati nell'appartamento e lo hanno fermato per poi portarlo in Commissariato dove l'uomo, dopo essere stato riconosciuto dalla vittima, è stato denunciato. (ANSA).